القبض على خمسة من ارهابيى "داعش" في داغستان

جهينة نيوز

القى الامن الفيدرالي الروسي القبض على خمسة ارهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" بمدينة محج قلعة بجمهورية داغستان جنوب روسيا كانوا يعملون على تجنيد السكان المحليين في صفوف التنظيم ويحضرون لاعمال ارهابية.

وفي بيان لجهاز الامن الفيدرالي الروسي نقلته وكالة سبوتنيك فقد //تم القاء القبض يوم امس على منظم هذه الاعمال غير القانونية وأربعة من أنصاره كانوا قد عملوا على تجنيد 4 مواطنين للسفر من روسيا والذين

أصبحوا بعد التدرب فى المعسكرات الميدانية ل "داعش" أعضاء نشيطين في تشكيلاته المسلحة//.

وأشار البيان الى أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من المتفجرات والاسلحة النارية والذخائر اشتراها أعضاء التنظيم الارهابي الدولي لتنفيذ هجمات ارهابية في منطقة شمال القوقاز الفدرالية.

وبدأت في منطقة تسومادينسكى بجمهورية داغستان الاحد الماضي عملية امنية واسعة لمكافحة الارهاب.