ترشيح ميركل لمنصب المستشارة الاتحادية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الالمانى فرانك فالتر شتاينماير رسميا اليوم انه اقترح على البرلمان الالماني /بوندستاغ /اعادة انتخاب أنجيلا ميركل لمنصب المستشارة الاتحادية.

ونقل موقع دويتشه فيله عن المتحدثة باسم شتاينماير قولها ان هذا الاقتراح يأتى وفقا للقانون الاساسى /الدستور/ مشيرة الى أنه من المتوقع أن يتم انتخاب ميركل في جلسة البرلمان الالماني التي سيعقدها

في ال14 من اذار الجاري.

وكان أغلب أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي صوتوا أول أمس لصالح الائتلاف مع ميركل لتشكيل حكومة فى المانيا وبذلك تتولى منصب المستشار لولاية رابعة.