الذهب يرتفع بفعل انخفاض الدولار والمخاوف من حرب تجارية

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بفعل انخفاض الدولار والمخاوف من حرب تجارية عالمية جراء خطط الرئيس الامريكى دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات الفولاذ والالومنيوم.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب ارتفع بنسبة 1ر0 بالمئة ليصل الى 05ر1321 دولارا للاوقية /الاونصة/ فيما صعدت عقود الذهب الامريكية الاجلة تسليم نيسان المقبل 2ر0 بالمئة الى 90ر1321 دولارا للاوقية.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الامريكية مقابل سلة عملات رئيسية بنسبة 1ر0 الى /004ر90/نقطة.

وفي سياق متصل ارتفعت العقود الاجلة للنفط حيث سجل مزيج برنت 66ر65 دولارا للبرميل مرتفعا 12 سنتا أو ما يعادل 18ر0 بالمئة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكى 15سنتا أو ما يعادل 24ر0 بالمئة الى 72ر62 دولارا للبرميل.