السيطرة على بلدة المحمدية ومواصلة التقدم في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

حققت وحدات الجيش تقدما جديدا في عملياتها ضد ارهابيي "النصرة" والمجموعات المرتبطة به في الغوطة الشرقية بريف دمشق بالتوازى مع الاستمرار فى تأمين الممر الامن المحدد لخروج المدنيين

المحاصرين باتجاه مخيم الوافدين تمهيدا لنقلهم الى مقر الاقامة المؤقتة في الدوير.

واستعاد الجيش السيطرة بشكل كامل على بلدة المحمدية بعد تكبيد التنظيمات الارهابية خسائر كبيرة بالعتاد

والافراد وتعمل حاليا على استكمال تمشيطها من مخلفات الارهابيين حيث تقوم بتفكيك العبوات الناسفة والالغام التى زرعوها في البلدة. حسب سانا.

وتقوم وحدات الجيش بملاحقة فلول الارهابيين الفارين في المزارع القريبة من بلدة المحمدية لتوسيع دائرة الامان في محيطها لجعلها منطلقا لعمليات جديدة ضد أوكار التنظيمات الارهابية وصولا الى اجتثاث الارهاب بشكل كامل من الغوطة الشرقية.

وذكر الموفد أن سيطرة الجيش على بلدة المحمدية أسهمت في قطع المزيد من خطوط الامداد والاتصال بين المجموعات الارهابية التى تعيش حالة من الانهيار والفوضى نتيجة التقدم الكبير لوحدات الجيش وخسائرها الكبيرة التي تكبدتها في الافراد والعتاد.

وبالتوازى مع عملياته العسكرية يقوم الجيش بتأمين الممر الامن المحدد لخروج المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الارهابية فى الغوطة الشرقية حيث اتخذ بالتعاون مع الجهات المختصة منذ أكثر من اسبوع جميع الاستعدادات اللوجستية لاستقبال المدنيين الخارجين من الغوطة لنقلهم الى مقر الاقامة المؤقتة في الدوير.

وتبنى مجلس الامن الدولى في ال24 من الشهر الماضي القرار رقم 2401 القاضي بوقف الاعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوما على الاقل ولا يسري القرار على تنظيمات /داعش/ وجبهة النصرة والقاعدة وجميع الجماعات الاخرى والكيانات المرتبطة بها.