وزارة التربية:15 اذار الجاري عطلة عيد المعلم العربي

جهينة نيوز

حددت وزارة التربية يوم الخميس الواقع فى ال 15 من اذار الجاري عطلة رسمية للمدارس والمعاهد التابعة لها بمناسبة يوم المعلم العربي.

وفي بيان للوزارة اليوم ذكرت أن العطلة تشمل المدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة للوزارة والادارات الفرعية في المحافظات والادارة المركزية والهيئة العامة لابنية التعليم والمؤسسة العامة للطباعة وفروعها في المحافظات.

وبينت الوزارة ان يوم العطلة يأتي تكريما للمعلمين الذين يجعلون من مدارسنا ومعاهدنا مراكز للمعرفة يكرسون فيها القيم العربية والانسانية.

وتحتفل عدد من الدول العربية في الخميس الثالث من اذار بعيد المعلم بينما تحيي معظم دول العالم في الخامس من تشرين الاول اليوم العالمي للمعلم للاحتفال بالمعلمين ولفت الانتباه الى واقعهم والظروف التي يعملون فيها.