وكالة روسية تشيد بطائرات سورية شاركت بالتصدي للعدوان الاسرائيلي

جهينة نيوز

أشادت وكالة روسية بقدرة سورية على الحفاظ على الطائراة الأسرع في العالم و هي ميغ-25 و التي توجد الآن فقط لدى سورية و الجزائر و أنباء تحدثت عن إعادتها للخدمة في ليبيا, و قالت الوكالة الروسية تمتلك القوات الجوية السورية طائرات تستطيع التحليق بسرعة 3000 كيلومتر في الساعة.

ونادرا ما يلجأ الطيران السوري إلى استخدام هذه الطائرات وهي من طراز "ميغ-25" وتُعرف باسم "الثعلب الطائر".

ويوجد نحو 40 طائرة من طراز "ميغ-25" في سوريا.

ويشار إلى أن القوات السورية استعانت بطائرات "ميغ-25" قبل شهر حين تصدت للغارة الجوية الإسرائيلية.

وشهد شهر فبرير/شباط الماضي استخدام طائرات "ميغ-25بي دي".

وتوجد بحوزة السوريين طائرات أكثر خطورة من نوع "ميغ-25" هي "ميغ-25إر بي" التي يمكن استخدامها كطائرة استطلاع سريعة وقاذفة قنابل.

وتملك طائرة "ميغ-25إر بي" قدرات خارقة، كما أشارت إلى ذلك وكالة أنباء "موردوفيا" الروسية، إذ تستطيع أن تحلق بسرعة 2.83 ماخ (أي حوالي 3 أضعاف سرعة الصوت) وتحمل 8 قنابل تزن الواحدة منها 500 كيلوغرام. ويتم إلقاؤها بصورة أوتوماتيكية في موقع محدد.

يُذكر أن السوريين يعتنون بهذه الطائرات محافظين على صلاحيتها، لكي تقدر على إنجاز المهام المطروحة عليها عند الضرورة.

و من الجدير التنويه اليه ان هذه الطائرة خرجت من الخدمة في روسيا و حل مكانها ميغ-31 و لكن سورية تنتج لها قطع غيار محلية ولازالت في الخدمة علماً بأن هذه الطائرة حطمت أرقام قياسية في السرعه و الارتفاع لم تتمكن أي طائرة أخرى من تحقيقها حيث وصلت سرعتها الى 3600 كلم بالساعه في الطبقات العليا من الجو و صنع منها أكثر من 15 فئة مخصصة للاستطلاع و القتال و رمي القنابل.