الغوطة الشرقية: مواصلة احتجاز الارهابيين للمدنيين ومنعهم من الخروج

جهينة نيوز

منع تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية التابعة له المدنيين المحاصرين في الغوطة من الخروج عبر الممر الآمن المحدد عبر مخيم الوافدين وذلك لليوم السابع على التوالي.

وحسب سانا لاتزال المجموعات الإرهابية في الغوطة تمنع المدنيين من الخروج حيث لم يخرج أي مدني حتى الآن رغم بدء فترة التهدئة عند الساعة التاسعة صباحا مبينا أن سيارات الاسعاف وحافلات النقل تنتظر على طرف الممر الامن في مخيم الوافدين تمهيدا لنقلهم إلى مركز الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحي وغيرها.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تحتجز المدنيين وتعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها إضافة إلى استهدافها الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين بغية دب الذعر في نفوسهم وإجبارهم على البقاء في الغوطة لاتخاذهم دروعا بشرية والمتاجرة بهم والسطو على ممتلكاتهم والمساعدات التي يتم إيصالها إليهم.