كازاخستان: وزراء خارجية الدول الضامنة يناقشون التعاون لحل الأزمة في سورية 16 الجاري

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية اليوم أن وزراء خارجية الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سورية روسيا وإيران والنظام التركي سيناقشون في الـ 16 من الشهر الجاري بأستانا التعاون المشترك بشأن التسوية السياسية للأزمة في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخارجية قولها في بيان: “وفقا للمعلومات الواردة من الدول الضامنة لعملية استانا يعتزم وزراء خارجية الدول الثلاث الاجتماع في عاصمة كازاخستان في الـ 16 من آذار الجاري” مشيرة إلى أن المشاركين يعتزمون تحليل النتائج التي تحققت خلال السنة الأولى من التعاون بشأن التسوية السياسية للأزمة في سورية فضلا عن “عرض المزيد من الإجراءات المشتركة”.

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا ثمانية اجتماعات حول سورية كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي حيث جددت الدول الضامنة في البيان الختامي للاجتماع تمسكها والتزامها بوحدة الأراضي السورية وبإيجاد حل سياسي للأزمة فيها ودعت إلى اتخاذ خطوات دولية عاجلة ونشطة لمساعدة السوريين على تحقيق حل سياسي.