دخول قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 46 شاحنة إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر معبر مخيم الوافدين

الثلاثاء, 6 آذار 2018 الساعة 09:32 | شؤون محلية, أخبار محلية


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