تكريم الفائزين بمسابقة الفيلم القصير

جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس

بحضور مدير المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين تم تسليم جائزتي الفائزين عن مسابقة الفيلم القصير، لفئتي "سينما الواقع الراهن" عن نص "بث فضائي" للسيد بشير دحدوح، وفئة "سينما الأطفال" عن نص "حلم" للسيد أيهم عرسان وذلك في مقر المؤسسة.

حيث أكد شاهين في كلمة له، بأن مسابقة الفيلم القصير تقام بشكل مستمر بهدف تشجيع المواهب السينمائية على كتابة النصوص التي تعد الجزء الأهم في العمل السينمائي، لافتا إلى وجود مواهب مبدعة تم اكتشافها خلال مشروع " ورشة كتابة السيناريو" الذي أطلقته المؤسسة العام الماضي .

وأشار الى ان خطط المؤسسة تسعى دائما للكشف عن المواهب بمختلف المجالات السينمائية منها" التصوير، والإخراج، والسيناريو" من أجل بناء جيل واعي في العالم السينمائي.

وأوضح بأن نصوص مسابقة الفيلم القصير لهذا العام كانت أفضل من السنوات الماضية ، حيث تقدم لسينما "الواقع الراهن" نحو (27 نصا ) ولسينما "الطفل"( 12 نصا).

وكشف شاهين عن سعي المؤسسة لنشر دورعرض سينمائية على كافة الأراضي السورية للتمكن من خلق سينما سورية منافسة في العالم.

ونوه السيد أيهم عرسان بأن الجهود الكبيرة التي تعمل المؤسسة على خلقها من أجل البحث عن السيناريوهات الجيدة كي تضمها إلى قائمة انتاجاتها لإعتبار أن النص الجيد هو الركيزة الأساسية للفيلم الجيد

من جهته أوضح بشير دحدوح بأن " بث فضائي" هو سيناريو لفيلم قصير يندرج تحت عنوان سينما "الواقع الراهن" يتناول الحياة في الواقع المعاش في بلدنا بكل سرياليته وغرائبيته و ذلك من خلال معاناة ومأساة أحد الشهداء الأحياء وعائلته التي لم تجد مأوى لها بعد نزوحها إلا غرفة على سطح أحد الأبنية ليجدوا أنفسهم في العراء .