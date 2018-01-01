أبراج يوم الثلاثاء 2018/3/6 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٦/ ٣: يتعلم من تجاربه أكثر مما يأخذ بالنصيحة او يقرأ بالكتب، يتصالح مع نفسه عندما يكون عميق الثقة بذاته، عاقل وحكيم يبرع بالتعليم والارشاد، يبرع بالحقول الخدماتية التمثيل والرقص التعبيري، تجتاز مرحلة بنجاح، انفراجات تساعدك على استعادة نشاطك، للبعض حياة اجتماعية وللبعض ارتباط، خبرة هامة تضاف لخبراتك، اذا مررت بظروف صعبة تحل الامور بنهاية السنة، عودة عمل وشفاء من الامراض ومسارات الطاقة تكبر لديك

الحمل: مشغول باعادة تنظيم أمورك المالية لا بد ان تتبع برنامج يضمن لك سير جميع مهامك، تشعر ببعض التغيير من تعويض او سداد ديون او جمعيات، تنظر للآخرين كقائد واداري، تنشغل اجتماعيا او عائليا او عمليا، نهارك شمولي وانت تحب العظمة بكل شيء، لا تتناسى التنظيم والتفكير بالغير

الثور: ركز على الشراكة العاطفية او العملية، انتبه لا ترمي انتقاداتك بصورة عشوائية، لطف الجو احتمال يخبئ لك هذا اليوم جدال حاد، تسلح بالامل وخفف من الحساسية وانتبه لصحتك، لا تغلق الباب خلفك بسرعة، انتبه من التهور ولتكن علاقاتك جيدة والشراكة ضرورية عندك

الجوزاء: حاول أن تصحى باكرا، يتراكم عليك العمل ويبدأ العمل بالتراجع لا تنفعل ولا تغفل عن المواضيع التي تحبها، حاول ان تبقى منظما ورتب نشاطاتك المختلفة حسب الاولوية، الاوقات مزدحمة اطلب عونا من الآخرين، خطط ونظم امورك انت مصر على النجاح والوصول، اطلب مساعدة

السرطان: نهار جميل للخروج من المنزل وتعتمد النظام والنفوذ باسلوبك النابع من عمق خبرتك، طموحات وقناعة ولطف وديبلوماسية، حظك مطلق اليوم استعد لنبأ يسعدك ويقلب حياتك رأسا على عقب، تفيدك الاحاديث الجيدة، تضع لنفسك هدف تسعى له بمنطق وجد أكثر لان علاقتك أساسية مع أولادك وعائلتك، انت بحاجة لتفكير عميق، نهار للحظ والصوت المسموع

الأسد: نهارك فيه تركيز على امور عائلية منزلية، علاقاتك في محيطك العائلي او الاجتماعي او العملي تنجح عندما تكون طاقاتك إيجابية، ترفض النفوذ وجهدك يكون لانك تشعر بالامان ضمن عائلتك، تفهم الوضع واقطع الطريق لأي محاولة فاشلة وحاول ان تعمل جو حميمي للعائلة

العذراء: نهار للحركة تبحث حتى تتحرر من القيود، شخصيتك متحررة صلبة ومندفعة، تتحدى العثرات بحنكة، تبرع بدور الواعظ والمستشار، سفر قصير ونظرتك موضوعية للامور، للبعض تلبي دعوة اجتماعية او لقاء مهم، نهار للجيران والاهل واللقاءات والبروز على المستوى الفردي

الميزان: ركز على اهتماماتك المالية، تحصل على فرصة مالية قادمة في الطريق لكن تحتاج لكثير من الجهود والنقاشات، تلتقط فرصة او فرصة نجاح معنوية، المصاريف تقف بالمرصاد لا تفسح المجال للمغرضين، تصرف بتكتم، خبر سار وأرباح ومكاسب، تسعى لتطويع محيطك بقدراتك الفكرية والمادية من اجل حياة أفضل

العقرب: القمر ببرجك تشعر بالتحسن على صعيد جسدي ونفسي، تزداد رغبتك بمتابعة الأعمال العالقة وتشعر بحيوية اجتماعية تتألق بين الأصدقاء، تتصاعد شعبيتك وتعزز الاتصال بالآخرين، تسمع خبر تنتظره، طاقتك كبيرة لان القمر ببرجك اليوم، تظهر بمظهر جديد، ركيزتك الاساسية هي اتزانك وعطاؤك، تشعر بالامان وتجد قوة وطاقة ويتضاعف نشاطك بسبب وصول القمر لبرجك

القوس: أذا اختل توازنك او شعرت بالتعب بدنياً فهذا بسبب انكماش في الظفيرة الشمسية، آلام معدة أو تشنجات عصبية، نقاطك الحساسة بجسدك، لا تماشي أشخاص منغلقين وحاول ان تعمل اكثر مما تتكلم، امر من الماضي يعكر صفو حياتك، كن هادئ وانتظر

الجدي: تتعاون وتتعاطف مع الغير، شفافية وحدس وتكون متعاونا ومتزن وحساس ومرن في خدمة الاخرين، تعتبر نفسك معني بمشاكل الغير لدرجة انك قد تقع في عقدة الذنب، تنتظر خبر تسمعه اليوم، تكشف اوراقك وتنتظر من الاخرين الشفافية، نهار مدعوم يحملك مسؤولية جيدة، نهار جيد للدعوات

الدلو: يحمل لك تحديات على صعيد العمل، ركز على علاقاتك مع المسؤولين عنك، لا تصدق الوعود ولا تتكل على معلومات خاطئة، لا تأخذ قرار قبل ان تتاكد من نوايا المحيطين، قدراتك واحاسيسك الداخلية قوية لكن هناك من يحسسك بالاحباط، عندك رغبة ان تتفاخر وتعتز بالاخرين، اليوم لجمع الناس ببعضهم، عمل مع مسؤولين وغرباء، للابداع معنى اساسي في حياتك لذلك اجمع ابداعاتك العملية واعتز بنفسك

الحوت: سفر واتصالات اماكن بعيدة ورقة قانون توقعها، تتحرر من القيود المفروضة عليك، تسمع اخبار من بعيد او تسمع خبر عن عرض عمل، نهار مثمر بالكلام استغل اليوم لصالحك، تتصرف بعاطفة عميقة تصل لحد الشفافية الروحية ويلمس الاصدقاء أعماقك لان تعاطيك جيد اليوم، معطاء وترتفع اهدافك بين الاهل والاصدقاء، نهارك مسهل للخطوات الجديدة والرياح تسير معك