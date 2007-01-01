وزير اعلام هادي: لم نقرر دخول صنعاء ومعاركنا للضغط على الحوثيين فقط!!

جهينة نيوز

فجر وزير الإعلام في حكومة عبد ربه منصور هادي التي مقرها السعودية معمر الإرياني كارثة صادمة للقوات الموالية للسعودية مؤكداً أن حكومته لم تقرر دخول صنعاء حتى الآن.

وقال الإرياني في لقاء تلفزيوني بث يوم أمس أن المعارك الدائرة حاليا بين القوات الموالية لحكومته والحوثيين لأجل حصار صنعاء.

واضاف أن القوات الموالية لحكومته ستقوم بحصار صنعاء لدفع الحوثيين الى طاولة المفاوضات. وهو ما يشير إلى نوايا عدوانية لخلق أزمة إنسانية على المناطق التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، والتي بدأت بالظهور بإفتعال أزمة المشتقات النفطية، وتعمل حكومة الإنقاذ الوطني على محاسبة التجار المتورطين مؤكدة للمواطنين أن لا وجود للأزمة ولا داعي للقلق.

ويتزامن ذلك مع هزائم كبيرة منيت بها قوات الجيش السعودي والقوات اليمنية الموالية له في جبهات نهم وصرواح أعادتهم 3 أعوام إلى الوراء