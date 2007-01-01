مصر تمنح بن سلمان 1000 كيلومتر من سيناء

الإثنين, 5 آذار 2018 الساعة 22:49 | سياسة, عربي

مصر تمنح بن سلمان 1000 كيلومتر من سيناء

جهينة نيوز

خصصت مصر مساحة من أراضيها للسعودية؛ لتنضم إلى مشروع مدينة متطورة، كشفت عنها الرياض في أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز"، الاثنين، عن مسؤول سعودي (لم تسمه)، أن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء، لتكون ضمن مدينة "نيوم" السعودية.

وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزءاً من صندوق مشترك، قيمته عشرة مليارات دولار، أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء الأحد، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

وكان ولي العهد السعودي أعلن من قبلُ خطط إنشاء تلك المنطقة المعروفة باسم "نيوم" على مساحة 26500 كم، خلال مؤتمر دولي للاستثمار بالرياض في وقت سابق. وقال مسؤولون إن من المتوقع، في نهاية الأمر، أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة 500 مليار دولار.


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