السويداء : شجار في مدينة شهبا ينتهي بمصرع ثلاث أشخاص و اصابة آخر

الإثنين, 5 آذار 2018 الساعة 21:35 | مجتمع, حوادث

السويداء : شجار في مدينة شهبا ينتهي بمصرع ثلاث أشخاص و اصابة آخر

جهينة نيوز

أدى شجار لازال مجهول الأسباب في مدينة شهبا الى إطلاق نار و مصرع ثلاث أشخاص على الاقل و إصابة آخر, و من بين الضحايا شاب عمره أقل من 18 عاماً كان ماراً في الشارع توقف لمحاولة حل المشكلة بين المتخاصمين و ذلك في الساعه الثانية و النصف من بعد ظهر اليوم.

و أكد مراسل جهينة نيوز في السويداء عن مصرع شخصين من آل الجبر أبناء عم و شاب في مقتبل العمر من ال عامر و إصابة شخص من ال ابو زكي.

و قال شهود عيان لمراسل جهينة نيوز أن خلاف نشب بين شاب من ال الجبر و آخر من ال ابو زكي فتدخل شخص من أل الخطيب و فتح النار مما أدى الى مصرع ثلاث أشخاص على الأقل و أصابة الرابع, فيما لاتزال المعلومات عن سبب المشكلة مجهولة فيما أكد شهود انها بسبب (معاكسة سيدة) و قال آخرين الخلاف مجهول السبب, و يذكر ان المصاب صديق مطلق النار دخل مشفى العناية الخاص و تم تهريبه من المشفى بعد تلقي العلاج و تواريا عن الأنظار.

و أفاد ذوي أحد الضحايا بأن تشييع جنازات الضحايا سيتم يوم غد الثلاثاء في مدينة شهبا, و قد سمع إطلاق نار مسائي في شهبا مجهول المصدر و لكن الأمور حالياً هادئة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا