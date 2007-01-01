السويداء : شجار في مدينة شهبا ينتهي بمصرع ثلاث أشخاص و اصابة آخر

جهينة نيوز

أدى شجار لازال مجهول الأسباب في مدينة شهبا الى إطلاق نار و مصرع ثلاث أشخاص على الاقل و إصابة آخر, و من بين الضحايا شاب عمره أقل من 18 عاماً كان ماراً في الشارع توقف لمحاولة حل المشكلة بين المتخاصمين و ذلك في الساعه الثانية و النصف من بعد ظهر اليوم.

و أكد مراسل جهينة نيوز في السويداء عن مصرع شخصين من آل الجبر أبناء عم و شاب في مقتبل العمر من ال عامر و إصابة شخص من ال ابو زكي.

و قال شهود عيان لمراسل جهينة نيوز أن خلاف نشب بين شاب من ال الجبر و آخر من ال ابو زكي فتدخل شخص من أل الخطيب و فتح النار مما أدى الى مصرع ثلاث أشخاص على الأقل و أصابة الرابع, فيما لاتزال المعلومات عن سبب المشكلة مجهولة فيما أكد شهود انها بسبب (معاكسة سيدة) و قال آخرين الخلاف مجهول السبب, و يذكر ان المصاب صديق مطلق النار دخل مشفى العناية الخاص و تم تهريبه من المشفى بعد تلقي العلاج و تواريا عن الأنظار.

و أفاد ذوي أحد الضحايا بأن تشييع جنازات الضحايا سيتم يوم غد الثلاثاء في مدينة شهبا, و قد سمع إطلاق نار مسائي في شهبا مجهول المصدر و لكن الأمور حالياً هادئة.