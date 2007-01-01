منذ العام 2007 روسيا سربت للامريكيين معلومات عن سارامات لهذا السبب

الإثنين, 5 آذار 2018 الساعة 21:33 | سياسة, عالمي

منذ العام 2007 روسيا سربت للامريكيين معلومات عن سارامات لهذا السبب

جهينة نيوز

صرح مصدر عسكري روسي بأن معلومات حول منظومة الصواريخ "سارمات" قد تم تسريبها في عام 2007، بشكل متعمد لتكون بمثابة رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتوخى الرسالة إبلاغ واشنطن بأن نظامها الدفاعي الصاروخي الذي أعلنت أنها ستبدأ العمل عليه، لن يقف بوجه هذه المنظومة.

وتابع قائلا بأنه تم تطوير صواريخ "كروز" بروؤس نووية بشكل سري في الوقت نفسه.

وأكد المصدر بأن منظومة "سارمات" قد اجتازت جميع الاختبارات بنجاح لتصبح منظومة متكاملة، لتحل مكان المنظومة القديمة "فويفود" التي تعود لفترة الاتحاد السوفيتي.

وبحسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإنه لا يوجد حدود معينة لمداها، ويمكن إطلاقها من القطبين الشمالي والجنوبي.


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    5/3/2018
    21:57
    وفعلت ذلك امريكا مع المشروع النووي الايراني من قبل كاختبار
    قامت امريكا بارسال بعض المعلومات النوويه المهمه عن طريق احد عملاءها لايران لكي تكشف المستوى الذي وصلت اليه التكنلوجيه النوويه الايرانيه وبعدها حدث الهجوم الالكتروني علي البرنامج النووي الايراني عبر اجهزه الاتصالات التي تستخدمها ايران ، وتعود لشركه الاتصالات الالمانيه سيمنز ؟ واستطاعت ايران تجاوز اللعبه ... اما ان الروس قد سربوا المعلومات عن الصاروخ ... اعتقد ان قصه الصاروخ ليس الا كذبه وغايه الروس ارباك الادراه الامريكيه وتاجيج الصراع بين البيت الابيض والبنتاغون ، واجهزه الاستخبارات الامريكيه ...وهذا الملف قد يستفيد منه ترمب وبوتين اي ان الروس ينتقمون من الامريكان من اكذوبه حرب النجوم التي اسقطت الاتحاد السوفييتي ... واليوم يجربون افلام الكوتون مع الامريكان لما بعد الانتخابات.

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