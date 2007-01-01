إذا أردت صواريخ من كوريا الشمالية إتصل بسفارة القاهرة..!!

جهينة نيوز

كتب موقع " nytimes" تقرير بعنوان اذا احتجت الى سلاح من كوريا الديمقراطية فقط اتصل بالسفارة في القاهرة, و جاء في مقدمة التقرير " هناك في سيناء المصرية نصب تذكاري لفوهة بندقية كلاشنكوف اي-كي47 و حربته تتجه الى السماء يرمز الى واحدة من التحالفات المصرية الأطول و المستمرة منذ عقود مع كوريا الديمقراطية و يرمز هذا النصب التذكاري الذي تم بنائه إحتفالاً بإنتصار حرب اوكتوبر عام 1973 الى الشهداء الكوريين الذي سقطوا دفاعاً عن مصر حين قاتلوا الى جانب الجيش المصري و قادوا طائرات مصرية خلال حرب تشرين".

و أضاف التقرير أن هذا النصب التذكاري لبندقية كلاشنكوف لم يعد يدل على الشهداء الكوريين الشماليين الذين سقطوا دفاعاً عن مصر في حرب العام 1973 بل أصبح يدل على تجارة أسلحة غير شرعية متينة بين القاهرة و بيونغ يانغ و ذلك بحسب التقرير الامريكي.

و أفاد التقرير نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن مصر سمحت لكوريا الديمقراطية بإستعمال سفارتها في القاهرة كقاعدة لبيع أسلحتها في المنطقة و كانت مصدر دخل جيد لكوريا في إنتهاك لقرارات ما أسمته الراعي العسكري الرسمي لمصر و هو الولايات المتحدة الأمريكية التي بدورها قطعت معونات عن مصر بقيمة 291 مليون دولار.

و أفاد التقرير أن الأزمة ستتفاقم في الأسابيع المقبل مع نشر تقرير أممي عن سفينة الأسلحة الكورية الديمقراطية التي تم ضبطها في قناة السويس و معلومات جديدة عن حمولة السفينة.

و قال التقرير أن مصر تعزز قدراتها العسكرية من خلال شراء طائرات و وسائط دفاع جوي روسية و غواصات المانية و حاملة مروحيات فرنسية و بأن هناك في سفينة السلاح أجزاء لمعمل الصقر المصري حيث قال التقرير أن مصر تحاول الحصول على صاروخ بمدى 600 ميل طراز نودونغ و تريد مصر زيادة دقة اصابة صواريخ سكود, و أفاد التقرير بأن مصر سمحت للسفارة الكورية ببيع أسلحة و صواريخ للسودان بقيمة 6.8 مليون دولار و لدول أخرى لم تسميها.

و يذكر أن هذا التقرير بأتي في ظل ضغوط أمريكية على كوريا الديمقراطية و تهديدات بشن حرب عليها و لكن خفت لهجة التهديد بعد حصول كوريا الديمقراطية على صاروخ عابر للقارات و رأس هيدروجيني, فلجأت أمريكا للضغط عبر العقوبات و فرضت على حلفائها قطع علاقاتهم بكوريا و قد نفذ الأردن القرار الأمريكي و قطع علاقاته مع كوريا الديمقراطية بالتزامن مع اعادة سفير الاحتلال الاسرائيلي الى الاردن.