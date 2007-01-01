أغرب طريقة لعرقلة وصول الغاز الروسي الى آوروبا

جهينة نيوز

الدولار هو عملة التجارة الدولية و قيمته الفعلية لا شيء لانه غير محمي بالذهب الحقيقي و لكن ما يحميه هو السيطرة على سوق الذهب الأسود و مع تزايد إستهلاك الغاز أصبحت العملة الامريكية مهددة بكون الولايات المتحدة لا تسيطر على تجارة الغاز في العالم و تحاول منذ سنوات منع آوروبا من شراء الغاز الروسي على أمل ان تتمكن واشنطن من احتلال الشرق الأوسط و إيصال الغاز لآوروبا عبر تركيا و قبلها كانت الحرب على الجزائر التي استمرت لعشر سنوات و حتى الساعه لم تتمكن واشنطن من تأمين بديل للغاز الروسي و أكثر من ذلك هي نفسها إشترت شاحنتي غاز روسي من بريطانية هذا العام.

و جميع ما قامت به واشنطن ذهب سدى من خلال نشر الفوضى في اوكرانيا و محاولة النيل من بيلاروس للسيطرة على امدادت الغاز فضلاً عن ثورات الربيع العربي , و لكن لم تنجح واشنطن و قامت روسيا بمد خط غاز السيل الشمالي الى المانيا و ازدادت حصتها في السوق الآوروبية و بدأت مؤخراً بإنشاء خط غاز السيل الشمالي-2 بشراكة آوروبية تحت وطئة تصريحات نارية أمريكية وصلت الى حد قيام واشنطن بمنع بلجيكا من شراء الغاز الروسي ثم قيام شركة " Navigator" و التي يملك وزير التجارة الأمريكية 31% من أسهمها, بشراء الغاز الروسي و ثم بيعه لبلجيكا.

و جديد المحاولات الحثيثة لعرقلة خط الغاز السيل الشمالي-2 و التي تعتبر أغرب طريقة على الاطلاق هو قيام منظمة بيئية المانية برفع دعوة قضائية على خط غاز السيل الشمالي-2 بحجة أن البحر موطن للحيوانات البحرية و خط الغاز غزو للحياة البحرية, و يبقى السؤال هل ستنجح أم سينتصر بوتين كما فعل حين تم مد خط غاز السيل الشمالي-1..؟