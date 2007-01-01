جيمي كيميل يفتتح الأوسكار بالسخرية: "عندما ننادي اسمك، لا تقف بسرعة.. امنحنا دقيقة

جهينة نيوز:

افتتح مقدم البرامج الساخر جيمي كيميل من حفل جوائز الدورة الـ 90 من حفل جوائز الأوسكار بالتلميح إلى خطأ العام الماضي عندما تم الخلط في جائزة أفضل فيلم.

وقال جيمي كيميل في خطابه الافتتاحي: "هذه السنة عندما ننادي اسمك، لا تقف بسرعة.. امنحنا دقيقة".

وبدأ كيميل حديثه عن الوقفات الاحتجاجيةضد التحرش الجنسي والتي إنتشرت مؤخراً في هوليوود، وعن أهميتها وأن هناك تغيير كبير في الطريق، كما قام بتحية المرشحين لهذا العام.

وسخر كيميل من المنتج سئ السمعة مؤخراً هارفي وينستن، وحيا المخرج المكسيكي جوييرمو ديل تورو مخرج فيلم "The Shape of Water" وترشحه لـ13 جائزة أوسكار.

من المعروف أن حفل عام 2017 شهد خطأ فادحا فاعلان فوز فيلم La La Land بأوسكار أفضل فيلم بدلا من Moonlight.