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الجيش السوري يفشل محاولة إرهابيي التركستان التسلل إلى نقاط عسكرية في ريف اللاذقية
الإثنين, 5 آذار 2018 الساعة 21:20 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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