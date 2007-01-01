ما هي هدية الملكة إليزابيث للامير هاري في حفل زفافه

جهينة نيوز:

لازالت التساؤلات حول الهدية التي ستهديها الملكة البريطانية إليزابيث الثاني إلى ​الأمير هاري​ وخطيبته الممثلة الأميركية ​ميغان ماركل​، محط إهتمام وإنتظار لمعرفة ماهيتها.

فقد قال الخبير بالشؤون الملكية كيلي لينش: "أعرف أن الملكة أهدت وليام منزلا فخما في ساندرنجهام وأنا غير متأكد من كم منزل بقي في تلك الملكية، لكنني لن اتفاجأ إذا ما قررت الملكة إهداء هاري وزوجته منزلا هناك، خصوصا إذا ما علمنا أن جميع أفراد الأسرة الملكية عادة يمضون عيد الميلاد في تلك الملكية".

وأضاف:" إهداء هاري منزلا هناك، يعني أنه سيكون قريبا من وليام، ولا ننسى أنهما شقيقان مقربان جدا من بعضهما البعض، وربما يريدان أن ينشأ أطفالهما معا".

وفي ظل ترقب الشارع البريطاني لهذه الهدية، فقد أجرت صحيفة "ديلي اكسبرس" إستطلاعاً للرأي أجاب فيه حوالي 64% من الذين تم استطلاعهم أنهم يعتقدون بأن الملكة اليزابيث ستهدي منزلا للأمير هاري وميغان بعد زواجهما، فيما توقع 36% أن لا ينتقل الزوجان الى ملكية ساندرنجهام.‎