إنيستا لن يواجه تشيلسي وسيغيب عن 4 مباريات

جهينة نيوز:

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عن تفاصيل إصابة صانع ألعابه وقائده أندريس إنيستا والتي تعرض لها خلال مواجهة أتليتكو مدريد في الدوري.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه قال فيه :"تعرض إنيستا لإصابة عضلية في قدمه اليمنى".

وأوضح راديو كتالونيا في تقرير نشره صباح اليوم أن :"كل شيء يشير إلى تعرض إنيستا إلى تمزق صغير في عضلة الفخذ.

وفي حالة ثبوت إصابة صاحب الـ33 عاما بذلك التمزق فهذا يعني غيابه لمدة لا تقل عن شهر. وبالتالي لن يواجه تشيلسي ولن يتواجد في مواجهة تشيلسي الهامة للغاية في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر مارس الجاري. ذلك بجانب غيابه عن مواجهات مالاجا وأتلتك بلباو وربما إشبيلية.

وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة أن اللاعب سيخضع لفحوصات إضافية اليوم الإثنين لمعرفة مدة غيابه وكذلك مدى تأثره بالإصابة.

وتعرض إنيستا للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد أتليتكو مدريد في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني يوم الأحد ولم يستمر سوى 34 دقيقة ليشارك أندريه جوميز بدلا منه.

وشارك النجم الإسباني خلال الموسم الجاري مع برشلونة في 31 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع 3 أخرين.

وكان برشلونة قد تعادل ذهابا في دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال بنتيجة 1-1 مع مضيفه تشيلسي في ستامفورد بريدج.