البنتاغون ينتقد "وحشية الجهاديين"..!؟

جهيينة نيوز:

اعتبر البنتاغون ان الفيديو الذي نشره تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي يُظهر جنوداً اميركيين سقطوا في كمين في النيجر، يُثبت "وحشية" هذه المجموعة الجهادية بحسب قولهم.

واوضح البنتاغون في بيان، ان وزارة الدفاع الاميركية "ابلغت بنشر صور وفيديو دعائي عن الهجوم الارهابي الذي وقع في النيجر في الرابع من تشرين الاول".

واضاف: "عملية النشر هذه تُظهر وحشية العدو الذي نُحاربه". وتستمر لتسع دقائق سلسلة الصور التي التقطتها الكاميرات الموضوعة على خوذ الجنود الاميركيين والمشاهد التي صورها الجهاديون.

ويبدو انها تُظهر الهجوم الذي استهدف دورية استطلاع تضم 12 جندياً اميركياً من القوات الخاصة و 30 جندياً نيجرياً، قرب بلدة تونغو تونغو على بُعد حوالى 100 كلم من نيامي قرب الحدود مع مالي.

وكان الجنود قد تعرضوا لهجوم من قبل نحو 50 مقاتلاً ينتمون الى تنظيم "الدولة الاسلامية"، مجهزين باسلحة رشاشة وقنابل يدوية. وقُتِلَ 4 جنود اميركيين و 5 عناصر من الجيش النيجري على الاقل. ولم يُعثر على جثة احد الاميركيين السرجنت ديفيد جونسون، الا في اليوم التالي.

ويُظهر الفيديو الجنود الاميركيين تحت وابل نيران المهاجمين ويسقطون الواحد تلو الآخر. ويُصور الجهاديون لاحقاً، جنديَّيْن اميركيَّيْن مضرجين بالدماء يتم القضاء على احدهما امام الكاميرا.

يأتي انتقاد البنتاغون للجهاديين في النيجر فيما تدعم الولايات المتحدة تنظيم "داعش" الارهابي في سورية بمختلف الوسائل.