الاحتلال الاسرائيلي يفضح طائرات اف-35 .. لهذا السبب لم نستعملها

جهينة نيوز

منذ إصابة طائرة اف-35 للعدو الاسرائيلي بصاروخ اس-200 و قيام العدو بإلغاء آخر دفعه من هذه الطائرات ليستبدلها العدو بطائرات اف-15 لازال إعلام العدو يحاول نشر تقارير ينفي فيها دخول اف-35 في الإعتداءات على سورية حتى وصل به الامر على الاساءة لسمعه الطائرة و جديد هذه المحاولات هو نفي العدو إشتراكها بالعدوان على سورية لأسباب لم يذكر بينها أن أحد هذه الطائرات و التي إعترف العدو بأنها خرجت من الخدمة قد أصيبت في سورية.

هذا و ذكرت مصادر للعدو الاسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أن غالبية طائرات الشبح التي اشترتها “إسرائيل” وغيرها من الدول من الولايات المتحدة الأمريكية غير مستخدمة لأسباب متعلقة بتكلفة التشغيل الباهظة ومشاكل تقنية.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” الاسرائيلية أن طائرات الشبح فائقة التطور من طراز “F-35” والموجودة لدى سلاح الجو الإسرائيلي لم تستخدم حتى الآن في عمليات هجومية، معربة عن استغرابها من عدم استخدامها في مهاجمة الأهداف السورية بدلاً من تعريض الطائرات القديمة لنيران المضادات السورية ما تسبب بإسقاط إحداها مؤخرًا.

ونقلت الصحيفة عن مدير مشروع هذه الطائرات بالجيش الأمريكي الأدميرال “مات فينتر” قوله، إن ثلث الطائرات التي باعتها الولايات المتحدة لدول حول العالم يتم تشغيلها، أما البقية فهي جاثمة في مطاراتها دون عمل لأسباب متعلقة بتكاليف التشغيل الباهظة، وكذلك وجود ثغرات أمنية فيها رغم الترويج بأنها من أكثر الطائرات تطورًا في العالم.

و يذكر أن اف-35 شاركت بغارة على سورية و تم إصابتها بصاروخ اس-200 سوري و تذرع العدو الصهيوني بأن خروجها من الخدمة سببه سرب طيور ارتطم بها, فيما قال خبراء عسكريين ان ارتطام الطيور بطائرة اف-35 لا يؤثر على عملها.