إصابة 7 مواطنين في اعتداء جديد لإرهابيي "النصرة" بالقذائف على مشفى تشرين بدمشق

الإثنين, 5 آذار 2018 الساعة 12:28 | شؤون محلية, أخبار محلية

إصابة 7 مواطنين في اعتداء جديد لإرهابيي

جهينة نيوز

أصيب 7 مواطنين بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التابعة له المنتشرة في بعض مناطق الغوطة بالقذائف على مشفى تشرين بدمشق.

وأفادت سانا بسقوط عدة قذائف هاون أطلقها إرهابيو " النصرة" المنتشرون في بعض مناطق الغوطة صباح اليوم على مشفى تشرين ما تسبب بإصابة 7 من المراجعين إلى المشفى إصابات بعضهم خطرة.

ولفت المراسل إلى أن الاعتداء الإرهابي ألحق أضراراً مادية في المكان.

وأصيب 3 مدنيين أمس بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له المنتشرة في بعض مناطق الغوطة بالقذائف على أحياء سكنية في مدينة دمشق وريفها.


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