"المرصد المعارض": الجيش السوري حرر اكثر من ثلث مساحة الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

أعلن "المرصد المعارض" إنه تم تحرير أكثر من ثلث مساحة الغوطة الشرقية من ايدي المسلحين.

وقال "المرصد" اليوم الاثنين، ان "الجيش السوري وحلفاءه انتزعوا السيطرة عن أكثر من ثلث مساحة الغوطة الشرقية من أيدي مسلحي المعارضة منذ أن بدأوا هجوما بريا في المنطقة القريبة من دمشق منذ أسبوع".

واضاف أن "الجيش السوري استعاد اراض زراعية جديدة ويستمر بالتقدم من الناحية الشرقية" مشيرا الى ان قوات الجيش باتت تبعد 2 كلم عن مدينة دوما، اكبر مدن الغوطة" حسب قوله.

يذكر ان مسلحي "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها قد انسحبوا وهربوا اثر تحقيق وحدات الاقتحام في الجيش السوري تقدما كبيرا ونوعيا خلال الساعات الماضية في عمق ومحاور الغوطة الشرقية.

وتمكن الجيش مساء امس الأحد من السيطرة على كامل بلدة الشيفونية بالغوطة الشرقية، بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة، حيث تمت السيطرة على البلدة بعد أن تمكنت القوات من قطع طريق إمداد البلدة من محور دوما بالنار بعد التقدم والسيطرة على منطقة عب دوما جنوب البلدة.