"سكايب" تجهز مفاجأة لأصحاب تلك الهواتف

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أن تطبيق التراسل والاتصالات الشهير الخاص بها "سكايب" يستعد لتقديم مفاجأة لأصحاب الهواتف الذكية ذات الطرازات الأقدم والأقل في الإمكانيات.

وقالت "مايكروسوفت"، بحسب ما نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إنه لن يحتاج أي شخص إلى هاتف متطور، كي يتمكن من إجراء دردشات فيديو.

وأشارت إلى أنها جهزت نسخة جديدة من "سكايب" للأجهزة الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، التي تعمل بأقل قدر من الذاكرة وسعات التخزين، وأقل إصدارات أندرويد.

وتتضمن النسخة الجديدة تحسين في جودة الصوت والصورة والسرعة الإجمالية للدردشة ولن تتعرض لأي قطع أو شوشرة.

من المتوقع أن تكون النسخة الجديدة متاحة في جميع أنحاء العالم، خلال الأسابيع المقبلة.