ارتفاع الذهب وسط مخاوف من حرب تجارية وانتخابات إيطاليا

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذات الآمنة وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية وعدم التيقن المحيط بنتائج الانتخابات في إيطاليا والتي قد تثير المزيد من بواعث القلق بخصوص منطقة اليورو.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1326.76 دولار للأوقية (الأونصة) وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن 1327.86 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 27 فبراير شباط.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.4 بالمئة إلى 1328.20 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل حوالي 105.37 ين لكنه ارتفع قليلا عن أدنى مستوى ليوم الجمعة 105.23 ين الذي لم يبلغه منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وصعدت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.55 دولار للأوقية.

وتقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 963.24 دولار للأوقية والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 966.40 دولار.