إرسال قافلة مساعدات إنسانية من 46 شاحنة إلى دوما بريف دمشق

جهينة نيوز

أرسلت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وتتكون قافلة المساعدات الإنسانية من 46 شاحنة، وصلت اليوم إلى معبر مخيم الوافدين.

وسبق لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وأعلن الأحد أن منظمات الأمم المتحدة وحلفاءها تلقوا الموافقة على إيصال المساعدات لسبعين ألف شخص في منطقة دوما بالغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن القافلة الإنسانية مكونة من 46 شاحنة وتنقل مواد طبية وغذائية وأطعمة تكفي لسبعة وعشرين ألفا وخمسمئة شخص.

وأشار إلى تلقي تأكيدات بأن المساعدات المتبقية التي تمت الموافقة عليها، سيتم إيصالها في الثامن من الشهر الجاري.

ودعت الأمم المتحدة كافة الأطراف السورية إلى عدم عرقلة الوصول الإنساني الدائم وغير المشروط إلى كافة المحتاجين، مؤكدة أنها ستواصل تقديم المساعدات للمتضررين الذين هم بأمسّ الحاجة إليها.