ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع بين أوبك وشركات النفط الصخري الأمريكية

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قبل اجتماع بين أوبك وشركات النفط الصخري الأمريكية في هيوستون مما أثار توقعات بأن يناقش منتجو النفط كيفية التخلص بشكل أكبر من الفائض من المعروض من النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع خام برنت القياسي 44 سنتا أو0.68 في المئة إلى 64.81 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.67 في المئة إلى 61.66 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يلتقى وزراء نفط من أوبك وأطراف نفطية عالمية أخرى في هيوستون مع بدء أكبر مؤتمر في صناعة الطاقة يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يحضر محمد باركيندو الأمين العام لأوبك ومسؤلون آخرون من المنظمة حفل عشاء يوم الاثنين مع شركات النفط الصخري الأمريكية على هامش المؤتمر.