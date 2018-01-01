ماكرون و اردوغان ناقشا هاتفياً الوضع في منطقة سورية غير متوقعه

جهينة نيوز

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون هاتفيا مع نظيره التركي طيب إردوغان لمناقشة الوضع في سوريا, و بالتأكيد من يقرأ هذا العنوان سيعتقد انه لبحث العدوان التركي مع تنظيم القاعدة على عفرين و لكن المفاجأة كانت في تتمة الخبر.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، حازت الأزمة "الإنسانية" في الغوطة الشرقية المحاصرة على الاهتمام الأكبر خلال الاتصال.

وذكر البيان أن ماكرون أعرب عن قلقه العميق وعن الإجراءات الفورية اللازم اتخاذها، لا سيما من جانب إيران وروسيا، حتى تقبل دمشق في النهاية بقرار الأمم المتحدة وتسمح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية بحسب زعم البيان.

وشدد ماكرون على ضرورة تطبيق هدنة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين سيواصلان السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية في إطار عملية جنيف الشاملة مع جميع الشركاء المعنيين وممثلي المعارضة السورية.