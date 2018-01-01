أبراج يوم الأثنين 2018/3/4 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٤/ ٣: شديد العاطفة صاحب مواقف وضمير حي، يكرس نفسه لمساعدة الاخرين، يحب السرية والطبيعة والتحدي، معطاء لا يبخل على أسرته، حساس وصادق وهادئ وعطوف،تعطي ذاتك من دون حساب، نشاط وانطلاق بمشاريع صعبة التحقق لكنها تتحقق هذا العام، استحقاقات كبيرة على برنامج عملك، انفتاح للخارج تيارات ملائمة تسيطر عليك، قضية قانونية للبعض تجد لها حل، كفة قضاء تميل لصالحك، مال مشترك وانتقال لسكن جديد للبعض

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: القمر بالميزان تركيزك على الشراكة يطرأ ما يجب أن تتقبله بهدوء دون انفعال أو اعتراض، حاول ان تتكيف مع الأمور، اتكل على حدسك شؤون عاطفية، اعط لاي علاقة وقت كاف حتى تستعين ببعض القادرين على مساعدتك، عرقلة او تأجيل، تجد حلول وتتولى مهمة وتعمل على قضية بغاية السرية

الثور: تركض بجميع الاتجاهات، رتب أمورك ضع جدول أعمالك، لا تبدأ بشيء جديد حتى يغيب احد من محيطك وتحل محله او تجد نفسك في موقف حرج، تعاني من مماطلة وتبذل جهود مضاعفة، التكتم والتحفظ ضروريان بهذا اليوم، غذاؤك وصحتك مهمان، تعيد النظر وتحافظ على ثقتك بالمستقبل، انقلاب باوضاعك المهنية

الجوزاء: تخوض تجربة جديدة تسعدك، تتداول معلومات مع بعض الجهات وتقفل الباب وراءك وتتحدث بهمس وتخاف أن تكون مراقب، بإمكانك أن تتحدث بصوت عال، تفتح باب حوارات ونقاشات ومساومات، الاجواء صاخبة وتقترب من الأحبة حاول استمالة الآخرين، اتفاق يخص اولاد او تغيير مكان إقامة

السرطان: لا تجادل أو تخلق لنفسك متاعب، تبحث عن حل وقد تقوم بمشتريات مهمة تخص أمر مالي أو شخصي، تعامل مع أمر طارئ او حدث فجائي يلزمك بموقف، احتمال ارتباك او تصدمك مواقف فيها زعل، انتبه من تصليحات او أعطال، تضطر للتأقلم مع أحد ما، ابتعد عن التأويلات والتغييرات الغير مجدية، اضطراب بسبب علاقة زوجية او بسبب ارتباط او انتماء امر يتعلق بالعائلة او الارباك، القمر بمربعك ينبهك لعلاقاتك الحميمية مع الاولاد والاهل

الأسد: تسمع كلام جيد وتواجه بعض المشاكل فترة مناسبة لتقوم بمشاريع شخصية وتتحول لقيادة أعمالك بنفسك وتؤسس لنجاح باهر، تخوض مرحلة تصحيحية بحياتك المهنية والعائلية، تحتاج لدعاية وإعلان مهما كانت مهارتك، إظهار مواهبك وقدراتك وفتح الابواب أمام مشروع

العذراء: تركيزك على امر مالي، قضايا مالية والجو نقاشات مالية، تتعرقل بعض الخطوات، تتاخر المستحقات بسبب عدم وجود التمويل، تتوتر وتتعصب لذلك انتظر الوقت الافضل لاتخاذ المبادرة، للبعض يتغير مزاجك نحو الافضل لقاء مشوق يقربك ممن تحب وتحصل على هدية او مكسب

الميزان: تتحقق مشاريعك بسرعة خيالية لا تصدق لأن القمر ببرجك، أحداث مفاجئة إيجابية تتحول إلى فرصة جديدة يحملها لك الحظ بأنك سيد الموقف، تقوم باقتناص الفرص والاستثمارات لان القمر عندك، معطيات اتجاهات لقاءات تترك عندك معنويات عالية

العقرب: إذا عرض عليك مشروع فلا تتسرع بالقبول أو الرفض، اضبط انفعالاتك قد يكون لاحد من محيطك دور في انفعالاتك، تطلعات إيجابية إذا كنت هادئ تخوض مغامرة جديدة في هذا اليوم حاول ان تنسحب قليلا من وابتعد عن الاجهار بالعمل، انتبه من اعداء ومنافسين وخذ وقتك قبل أي قرار

القوس: متحسب للضغوطات، تحرك قضايا قانونية تتحدث إلى الأصدقاء، تلتقي بأصدقاء قديمين ترتفع المعنويات وتشعر بحالة أفضل، تغمرك عواطف جديدة، تفرح بخبر او توقع على عقد او تقلب صفحة جديدة، يؤثر عليك الاصدقاء وتجتمع بهم بدعوات وعزائم، امنيه تتحقق وتتخذ بعض القرارات وتحيط نفسك بالعائلة والأصدقاء

الجدي: انجز أعمالك، تتلون حياتك بالفرح والحياة الاجتماعية الصاخبة بالنجومية والشعبية، فرص عمل كثيرة، ركز على طلب لك وتحلم به تصور انه سيتحقق، أغمض عينيك وفكر بما تريد ان تحققه، عمل مع مسؤولين مع غرباء ونزلة أسواق، تسأل وتستفسر كثيرا، احفظ ماء وجهك وحافظ على صيتك الطيب ولا تتوقف عند اي موقف

الدلو: يحكي نهارك عن سفر، تقوم بتغييرات وتقدم على سفر او تفكر به، كن منتبه لما يحدث اليوم ساعد محيطك على مهمة معينة، تعبر عن أفكارك لكن هناك من يقرر مصيرك، كن حاضرا حتى لو واجهت بعض الاعتراضات، القمر بالميزان يساعدك ويزيدك حماسا وشغفا، تمر بحالة طارئة وتتحمس فجأة، تطورات تحصل فجأة وتحاصر بعض المنافسين، امور قانونية وبيع وشراء وتتوصل لقرارات مهمة

الحوت: تطرح على نفسك أسئلة كثيرة تشكك ببعض المواقف التي تظهرك للآخرين، ترى الامور بكبيرها وصغيرها تلوم الاحبة على التقصير لانك تضخم الامور، ترافق مريض او تسجل تسجيل يؤدي إلى اهتزازات، تخوض بعض المغامرات الاستثنائية التي لا ترضيك، حاذر من نزاع أو تغييرات وإذا كنت مزعوجا من احد بإمكانك أن تصالح