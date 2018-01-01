الجيش يسيطر على 36% من مناطق المسلحين..ويقترب من شطر الغوطة لقسمين

جهينة نيوز:

تخوض وحدات الجيش السوري معارك عنيفة ضد الجماعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية، وحققت خلال الأيام والساعات الماضية تقدماً مهماً، وسيطرت على بلدات ومساحات واسعة في الجبهات الشرقية، ووصلت إلى مشارف القطاع الأوسط في الغوطة، في محيط بلدتي مسرابا وبيت سوا.

وسيطرت وحدات الجيش على حوالي 38 كيلو متراً مربعاً أي ما نسبته 36 %، من المساحة الإجمالية للمناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة في الغوطة، والبالغة حوالي 105 كليومتراً مربعاً.

وباتت القوات السورية التي تقدمت من الجهة الشرقية على بعد حوالي 3 كيلومتر عن الإلتقاء بالقوات الموجودة غربا في إدارة المركبات في حرستا، وبالتالي شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين: شمالي وأبرز مدنه دوما وحرستا، وجنوبي وأبرز مدنه عربين ويوجد فيه حي جوبر.

وتظهر الخريطة المرفقة كيف تقلصت مساحة سيطرة الإرهابيين في الغوطة الشرقية إلى حوالي 67 كيلومترا مربعاً.

وتسيطر جماعات إرهابية عدة على الغوطة الشرقية منذ العام 2012، أبرزها:

* جيش الإسلام ويتخذ من مدينة دوما مركزاً له.

* فيلق الرحمن ويسيطر على مناطق واسعة من القطاع الأوسط وأبرزها حمورية وعربين وحي جوبر، ويتشارك مع النصرة في مناطق السيطرة.

* حركة أحرار الشام وتتخذ من حرستا مركزاً لها.

* كما تسيطر جبهة النصرة التي تعرف حالياً بـ "هيئة تحرير الشام" على مناطق عدة من الغوطة.

المصدر: الإعلام الحربي