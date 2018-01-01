منزل ليونيل ميسي يعوق حركة الطيران

جهينة نيوز:

تقدم خافيير سانشيز بريتو، مدير شركة “فيولينغ” للطيران، بشكوى لعدم القدرة على توسعة مطار “إل برات” الذي يبعد 15 كيلومترا عن قلب برشلونة، من أجل رفع قدرته الاستيعابية، معللا ذلك بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني.

وسائل إعلام إسبانية، نقلت عن بريتو قوله: إن الطائرات ممنوعة من التحليق فوق المكان الذي يعيش فيه ميسي، مما يتسبب في إعاقة الملاحة الجوية والتسبب في وقت ومسافة أطول للطائرات من أجل الوصول إلى وجهتها، وهذا لا يحدث في أي مكان بالعالم، بحسب تعبيره.

رئيس شركة الطيران، طالب بفتح نقاش مع النجم الأرجنتيني من أجل السماح للطائرات بالتحليق في المنطقة، مشيرا إلى أن سبب المنع كان أمنيا وليس من أجل الضوضاء التي تسببها الطائرات في بلدية غافا التي يسكن فيها ميسي.