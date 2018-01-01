صحيفة إسبانية: هل تعرض رونالدو للإصابة قبل مواجهة سان جيرمان؟

جهينة نيوز:

أثيرت عدد من المخاوف حول تعرض كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد للإصابة قبل مواجهة باريس سان جيرمان الهامة في دوري أبطال أوروبا. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية

وقالت الصحيفة الإسبانية إن النجم البرتغالي قد أثار قلقا حول تعرضه للإصابة لأنه طلب الثلج ليضعه على عضلات قدمه فور وصوله إلى مقاعد البدلاء.

رونالدو قاد ريال مدريد للفوز بنتيجة 3-1 ضد خيتافي ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني وخرج بديلا في الدقيقة 79 ليشارك ماركو أسينسيو بدلا منه.

وكشفت الصحيفة عن وجود صور لرونالدو تظهر أنه يشير إلى عضلة الساق لطبيب الفريق وكأنه يعاني من تمزق أو إصابة.

وسارع الطبيب بوضع الثلج فور إشارة رونالدو على قدمه وجلس أمامه ليقيم حالته.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الملكي بنتيجة 3-1.