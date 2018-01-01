هواوى» تكشف النقاب عن أول رقاقة داعمة لشبكات الجيل الخامس

جهينة نيوز:

كشفت مجموعة هواوى لأعمال المستهلكين، النقاب عن حاسب المحمول الجديد «HUAWEI MateBook X Pro»، وسلسلة الأجهزة اللوحية HUAWEI MediaPad M5، وأحدث حلول ومعدّات بتقنية الجيل الخامس (CPE)، والتى تتمثل فى أول أجهزة طرفية تجارية فى العالم تدعم معيار الاتصالات«3 GPP»، وذلك خلال مشاركتها فى فاعليات المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة.

قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذى لمجموعة هواوى لأعمال المستهلكين: «نركز فى هواوى على رؤية تستهدف بناء عالمٍ مترابط؛ لذا فإننا نستثمر بقوّة فى مجالات البحث والتطوير من أجل تعميق طرق تفاعل الناس مع بعضهم وكيفية اتصالهم بالتكنولوجيا. ولتحقيق هذه المهمة، نسعى دئما للوصول لآفاقٍ جديدة واستكشاف ما وراء حدود التكنولوجيا والابتكارات». أضاف يو أنه من خلال إطلاق أول رقاقة تدعم داعمة لشبكات الجيل الخامس، فإننا نفى بوعودنا فى تقديم أجهزة مبتكرة ترسم ملامح جديدة لتجارب استخدام الحواسيب المحمولة