سنايدر يُنهي مشواره مع منتخب هولندا

جهينة نيوز:

أسدل نجم الوسط الهولندي المخضرم ويسلي سنايدر الستار على مسيرته الدولية مع منتخب هولندا، اليوم الأحد.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان إن القرار جاء بعد محادثات بينه وبين مدرب هولندا الجديد رونالد كومان الذي توجّه شخصياً إلى قطر حيث يلعب سنايدر للقائه.

وقال كومان في بيان: ”كان ويسلي واحداً من أفضل اللاعبين الدوليين الهولنديين في السنوات الأخيرة وهو لاعب رائع وصاحب شخصية متميزة. لكني أرغب في بناء منتخب جديد ما يعني القيام ببعض الاختيارات“.

وقال سنايدر (33 عاماً) إنه كان يعرف أن مسيرته الدولية ستكون على المحك عندما ترك نيس الفرنسي في كانون الثاني/ يناير الماضي للانضمام إلى الغرافة القطري.

وقال سنايدر: ”في المقام الأول أنا أدرك أن كومان يريد بدء حقبة جديدة مع المنتخب بتشكيلة تضم لاعبين جدداً أصغر سناً. تحدثنا بكل ودّ عن هذه الأمور بصراحة وأنا أحترم قراره“.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم إنه سيتحدث الآن مع سنايدر في إمكانية إسناد دور له مع المنتخب الوطني بعد التوقف عن اللعب والحصول على المؤهلات التدريبية المطلوبة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي سجل سنايدر رقماً قياسياً جديداً في عدد المشاركات الدولية مع المنتخب الهولندي برصيد 131 مباراة وجاءت مباراته الدولية رقم 133 والأخيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وانتهت بالفوز ودياً 3-0 على رومانيا.

وبدأ سنايدر ظهوره على المستوى الدولي مع منتخب بلاده في 2003 وكان ضمن تشكيلة الفريق في المباراة النهائية لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا