مشاهد من التمهيد الناري واقتحام الجيش السوري لبلدة النشابية في الغوطة الشرقية

الأحد, 4 آذار 2018 الساعة 22:15 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

مشاهد من التمهيد الناري واقتحام الجيش السوري لبلدة النشابية في الغوطة الشرقية


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