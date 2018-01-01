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مشاهد من التمهيد الناري واقتحام الجيش السوري لبلدة النشابية في الغوطة الشرقية
الأحد, 4 آذار 2018 الساعة 22:15 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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جهينة نيوز:
مشاهد من التمهيد الناري واقتحام الجيش السوري لبلدة النشابية في الغوطة الشرقية
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