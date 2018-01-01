السلطات البريطانية تحقق بانباء وقوع انفجار في رومفورد

جهينة نيوز:

تُحقق السلطات البريطانية في تقارير أفادت بوقوع انفجار في رومفورد، شمال شرقي العاصمة لندن، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلّية.

ونقلت وكالات الانباء عن مصدر في السلطات، انه لم يتم التعامل مع الحادث حتى الآن على أنه مرتبط بأعمال إرهابية.

وقالت الشرطة في بيان على "تويتر": "يتواجد رجال شرطة وغيرهم من عمال الطوارئ في الموقع، بشارع فرنهام في هارولد هيل، بعد تقارير عن وقوع انفجار".

وأضاف البيان: "لم يُعرف السبب بعد، لكن لا يتم التعامل مع الحدث على أنه مرتبط بالإرهاب. ننتظر مزيداً من التفاصيل عن وقوع جرحى. ننصح المشاة وسائقي السيارات بتجنب المنطقة".