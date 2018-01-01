ولي العهد السعودي يصل الى القاهرة

جهينة نيوز:

وصل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، في مستهل أول جولة خارجية يقوم بها منذ تقلده ولاية العهد العام الماضي، وفق ما ذكرت مصادر في مطار القاهرة الدولي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقبال ولي العهد السعودي عند سلم الطائرة، التي حطت على مدرج مطار القاهرة المقابل لقاعة كبار الزوار. وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، قد ذكر أمس السبت، أن الزيارة ستستغرق 3 أيام.

واوضح بيان أصدره الديوان الملكي السعودي ونشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، ان الزيارة تأتي استجابة لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيراً الى ان ولي العهد سيجتمع مع الرئيس المصري وعدد من المسؤولين في حكومته "لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وسيتوجه بن سلمان في السابع من آذار إلى بريطانيا. وفي وقت لاحق هذا الشهر، يبدأ زيارة الى الولايات المتحدة الاميركية.