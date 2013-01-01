قانون يقضي بتعديل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013

جهينة نيوز:

أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الأحد،القانون رقم 4 لعام 2018 القاضي بتعديل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح: “يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة اذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة”.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 4

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-6-1439ه الموافق 22-2-2018 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1 تعدل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح كما يلي:

“د. يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة اذا باح بالامر للسلطات المختصة او اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة”.

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-6-1439 هجري الموافق لـ 4-3-2018 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: وكالة سانا