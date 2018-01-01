"آبل" تخطط لإطلاق نسخة رخيصة من "MacBook Air"

جهينة نيوز:

يعتبر ​الحاسب المحمول​ "MacBook Air" من بين أكثر حواسب "​آبل​" المحمولة شعبية نظراً لإنخفاض سعرها مقارنة بالبقية، و"آبل" تريد تخفيض سعره أكثر مقارنة مع 999 دولار حالياً عبر إصدار جديد من المتوقع ​إطلاقه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

بحسب المحلل "Ming-Chi Kuo" الشهير بدقة تسريباته فإن آبل ستطلق نسخة جديدة من قياس 13 بوصة بسعر أقل من الحالي. يبدو أن آبل مقتنعة بأن تخفيض سعر الحاسب سيرفع من مبيعاته أكثر.

وتصادف هذه السنة مرور عشرة أعوام على إطلاق حواسب الماك بوك المحمولة. وحدّثت آبل العام الماضي حاسب "​ماك بوك آير​" بمعالج أسرع تردده 1.8 غيغاهرتز.