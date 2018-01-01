خليفة حفتر طالب روسيا بإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

الأحد, 4 آذار 2018 الساعة 18:00 | سياسة, عربي

خليفة حفتر طالب روسيا بإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

جهينة نيوز

قبل حوالي اسبوعين طلب المشير خليفة حفتر من وزارة الدفاع الروسية اقامة قاعدة عسكرية دائمة في ليبيا, فيما من غير المعلوم ماذا كان رد الدفاع الروسية.

هذا و اكد رئيس فريق الاتصال الروسي في ليبيا ان المشير خليفة حفتر اتصل بشكل مباشر بوزارة الدفاع الروسية و طالب بإقامة قاعدة عسكرية روسية في ليبيا و ذلك بحسب موقع اليوم السابع المصري فيما لم يصدر اي تصريح رسمي من الدفاع الروسية حول الموضوع.

و يذكر أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي كان قد طالب موسكو بإنشاء قاعدة بحرية لها على الموانيء الليبية و لكن لم يحدث إتفاق في حينها.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق



مشاركاتكم
ولأخذ العلم هذه المشاركات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع
  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    4/3/2018
    19:55
    السبب
    ليس حبا في روسيا،، بل رساله لمصر.... والسودان ..واوربه

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا