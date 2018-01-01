تسجيل 15 حالة انتهاك لوقف إطلاق النار في سوريا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 12 حالة انتهاك لوقف إطلاق النار في سوريا، فيما سجل الجانب التركي 3 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، نشره الموقع الرسمي للوزارة، اليوم الأحد "سجل الجانب الروسي من المكتب التمثيلي للجنة الروسية التركية المشتركة لاستعراض القضايا المتعلقة بوقائع انتهاكات نظام وقف إطلاق النار 12 حالة إطلاق نار"، موضحا "حالة واحدة في محافظة حلب، و5 في اللاذقية، و6 في دمشق".

وأضاف البيان أن "الجانب التركي سجل 3 حالات إطلاق نار في محافظة دمشق".

وتفيد التقارير بأن المركز الروسي للمصالحة، لم يقم بتقديم المساعدات الإنسانية خلال اليوم الأخير، فيما تلقي 85 شخصا، الرعاية الطبية المطلوبة خلال اليوم.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أنه "خلال اليوم لم يتم التوقيع على الاتفاقات المتعلقة بانضمام مدن جديدة إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وبهذا لم يتغير عدد المناطق التي انضمت إلى عملية المصالحة، وعددها حتي الآن 2427 منطقة سكنية"، متابعة "كذلك لم يتغير عدد التشكيلات المسلحة التي أعلنت الامتثال لنظام وقف إطلاق النار وعددها 234".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع في 24 شباط/فبراير الماضي القرار رقم 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، واستثنى القرار تنظيمات داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة [تنظيمات إرهابية محظورة في روسيا] وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.