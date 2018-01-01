رسالة من الفنان تامر حسني للشعب السعودي!

جهينة نيوز

أعرب الفنان تامر حسني عن بالغ سعادته، بعد نفاد جميع تذاكر أولى حفلاته الغنائية بالمملكة، وذلك بعد ساعتين فقط من طرحها.

وكتب تامر حسني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "نفاد جميع تذاكر أول حفل لي في المملكة العربية السعودية بعد طرحها بساعتين و قبل ميعاد الحفل بـ ٢٨ يوم، ده شرف كبير جداً جداً جداً ليا ومن كل قلبي شكراً للشعب السعودي الكريم".

وانتشرت صورة على الإنترنت لشروط الحفل والتي كان أبرزها، عدم الرقص والتمايل والالتزام بالملابس المحتشمة ومنع دخول الأطفال أقل من 12 عاما.

كما تم تحديد 3 تذاكر لكل عميل، بالإضافة إلى فصل الرجال عن النساء ومنع الأكل والتدخين واستبدال التذاكر المباعة.

وتنقسم تذاكر الحفل لأكثر من فئة بداية من 300 ريال مرورا بـ500، و800، و1000، و1200، وصولا إلى فئة 1500 ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).

وشهدت السعودية خلال الشهور الماضية، عدة حفلات لمطربين عرب وأجانب، أبرزهم المطربة اليمنية بلقيس والموسيقار العالمي ياني، وحفل "راب" للمطرب نيللي، وذلك وفقا لرؤية 2030 والتي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان.

ومن المقرر إقامة الحفل في 30 مارس/ آذار الجاري، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.