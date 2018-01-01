إعلامية سودانية ترد على عرض «خيالي» للزواج برجل أعمال سعودي!؟

جهينة نيوز

أثار عرض الزواج الذي قدمه رجل أعمال سعودي، للإعلامية السودانية، آلاء المبارك الشهيرة بـ"لوشي"، جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض عليها مهراً بقيمة 25 مليون دولار، وفيلا بالعاصمة الرياض، للزواج منها.

وقررت آلاء الخروج عن صمتها وغرّدت على "تويتر"، معربة عن فخرها بانتمائها الإفريقي وتمسكها بألا تتزوج إلا من سوداني، وذلك وفقا لموقع "النيلين" السوداني.

وكانت لوشي قد غردت سابقاً وردت على رابط إخباري يتحدث عن عرض "زواج خيالي" تقدم به رجل أعمال سعودي، وكتبت: "طيب موافقة".

وكان موقع "النيلين" السوداني قال إن هناك رجل أعمال سعودي يدعى سويد الجاسر، عرض على الإعلامية آلاء، مهراً قدره 25 مليون دولار، إضافة إلى فيلا في العاصمة الرياض، لقاء قبوله زوجا لها.