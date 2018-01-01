ترامب يرغب بأن يكون رئيسا لمدى الحياة!

جهينة نيوز

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمبادرة التي اتخذتها السلطات الصينية بشأن رفع القيود المفروضة على فترة ولاية الرئيس ووصفها بـ"المذهلة"، وجاء ذلك وفقا لقناة "سي إن إن".

وقال ترامب في ختام حملة لجمع التبرعات في ولاية فلوريدا،: "الآن (الرئيس الصيني شي جين بينغ) هو رئيس حتى مماته، رئيس لمدى الحياة، إنه رائع… انظروا، استطاع أن يفعل ذلك، أعتقد أن هذا مذهل".

وأضاف، "علينا أن نجرب ذلك يوما ما".

وأصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الأسبوع الماضي، مشروع تعديلات مقترحة، أهمها إزالة القيود المفروضة على الفترة الزمنية لرئاسة الجمهورية في الصين.

ووفقا للدستور الحالي، زعيم البلاد لا يحق له البقاء في منصبه لمدة تزيد على فترتين متتاليتين لمدة خمس سنوات.