زيادة في ساعات تقنين الكهرباء .. والسبب؟

جهينة نيوز

ستشهد المحافظات السورية ارتفاعا طفيفا في ساعات التقنين الكهربائي بسبب أعمال الصيانة الدورية حسب ما أعلنت وزارة الكهرباء.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن سبب زيادة التقنين هو “للحفاظ على جاهزيتها استعداداً لفصل الصيف القادم”.

وأوضح مدير عام مؤسسة التوليد المهندس محمود رمضان أن ذلك يأتي “في إطار استعداد وزارة الكهرباء لتأمين “صيف مريح” للمواطنين وللحفاظ على جاهزية المنظومة الكهربائية”.

وبين رمضان، في تصريح لـ “سانا”، أن “الورشات تقوم بأعمال الصيانة الدورية على عنفات محطات توليد الكهرباء في جميع المحافظات ما سيؤدي إلى ارتفاع ساعات التقنين خلال الفترة الحالية”.

وكان التقنين في الكهرباء شهد نقصانا ملحوظا في عدة محافظات، وصل لـ 4 ساعات تشغيل وساعتي قطع، مع استمرار وجود مناطق تعاني من غياب برنامج تقنين واضح.