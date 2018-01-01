الصين: لا نريد حربا تجارية مع امريكا

جهينة نيوز

قال دبلوماسي صيني كبير اليوم الأحد إن الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة لكنها ستدافع عن مصالحها وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لفرض رسوم علي واردات الصلب والألومنيوم.

وكان ترامب تحدث بنبرة تحد يوم الجمعة قائلا إن الحروب التجارية أمر جيد ويسهل الانتصار فيها بعد يوم من إعلانه عزمه فرض رسم بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة علي منتجات الألومنيوم.

وتصاعدت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ تولي ترامب الرئاسة في 2017 ورغم أن واردات الصلب من الصين ليست سوى جزء ضئيل من الواردات الأمريكية فإن التوسع الكبير في الصناعة ساهم في ووجود تخمة عالمية من المعدن دفعت الأسعار للهبوط.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ يه سوي خلال مؤتمر صحفي قبل الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني الذي يبدأ هذا الأسبوع إن المفاوضات وتبادل فتح الأسواق أفصل السبل لتسوية الخلافات التجارية.

وأضاف تشانغ وهو أيضا المتحدث باسم البرلمان وسفير سابق لدى الولايات المتحدة”الصين لا تريد أن تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي بينما نرى مصالح الصين تتقوض“.

ويعتقد ترامب أن الرسوم ستحمي الوظائف الأمريكية لكن اقتصاديين كثيرين يقولون إن عواقب زيادة الأسعار علي مستهلكي الصلب والألومنيوم مثل صناعتي السيارات والنفط ستقضي على وظائف أكثر من تلك التي ستخلقها الرسوم.

رويترز