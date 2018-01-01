الدفاع الروسية: "النصرة" تخطط لهجوم على قافلة المساعدات الأممية في دوما واتهام الجيش السوري

السبت, 3 آذار 2018 الساعة 22:44 | سياسة, عالمي

الدفاع الروسية:

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصولها على معلومات تؤكد نية تنظيم "جبهة النصرة" الارهابي القيام بهجوم على قافلة المساعدات الأممية في دوما لاتهام الجيش السوري.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن “التنظيم الإرهابي المتواجد في الغوطة الشرقية يسعى إلى تنفيذ هذا الهجوم بغية اتهام الجيش السوري به”.

وفيما يخص قصف الإرهابيين المتواصل على معبر مخيم الوافدين المخصص لخروج المدنيين من الغوطة أكدت الوزارة أن “الممر الإنساني في الغوطة الشرقية يتعرض لإطلاق نار من قبل القناصة بشكل مستمر”.

ولفتت الوزارة الى أن “المسلحون استهدفوا دمشق خلال الساعات الـ 24 الماضية بـ 64 قذيفة صاروخية”.

المصدر : وزارة الدفاع الروسية


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا