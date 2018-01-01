الدفاع الروسية: "النصرة" تخطط لهجوم على قافلة المساعدات الأممية في دوما واتهام الجيش السوري

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصولها على معلومات تؤكد نية تنظيم "جبهة النصرة" الارهابي القيام بهجوم على قافلة المساعدات الأممية في دوما لاتهام الجيش السوري.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن “التنظيم الإرهابي المتواجد في الغوطة الشرقية يسعى إلى تنفيذ هذا الهجوم بغية اتهام الجيش السوري به”.

وفيما يخص قصف الإرهابيين المتواصل على معبر مخيم الوافدين المخصص لخروج المدنيين من الغوطة أكدت الوزارة أن “الممر الإنساني في الغوطة الشرقية يتعرض لإطلاق نار من قبل القناصة بشكل مستمر”.

ولفتت الوزارة الى أن “المسلحون استهدفوا دمشق خلال الساعات الـ 24 الماضية بـ 64 قذيفة صاروخية”.

المصدر : وزارة الدفاع الروسية