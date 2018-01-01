بحمولة أكثر من 220 طناً.. أكبر طائرة في العالم تبدأ تجربتها في الطيران

جهينة نيوز:

حققت أكبر طائرات العالم، رقماً قياسياً جديداً بانطلاقها بسرعة 74 كيلومتراً في الساعة (46 ميلاً في الساعة) على مدرج الطائرات، بحسب موقع Live Science العلمي.

الطائرة Stratolaunch، التي يُمكنها حمل نحو 226 ألف كيلوغرام (226 طناً، أو ما يعادل 500 ألف رطل)، يبلغ طول جناحيها 576 متراً (385 قدماً) فيما يبلغ ارتفاعها 15 متراً.

هذا الرقم الذي حققته في الطيران هذه المرة، يعتبر تطوراً هائلاً مقارنة باختبار السرعة المنخفضة الذي جرى، في كانون الأول 2017، حيث انطلقت الطائرة عبر المدرج بسرعة بلغت 45 كيلومتراً في الساعة (28 ميلاً في الساعة).

كما اختبرت الطائرة بمحركاتها الـ6 بنجاح في الميناء الجوي والفضائي في كاليفورنيا بأميركا، ومن المرتقب أن تقود هذه المراحل والمعالم التراكمية إلى رحلة Stratolaunch الأولى في عام 2019.

ومن المنتظر أن يكون الاختبار الجوهري للطائرة العملاقة في رحلتها الأولى العام القادم، وهي ما ستحدد إن كان لطائرة Stratolaunch مستقبلٌ تجاري، حيث ستحمل صاروخاً واحداً في أول رحلة، ثم يرتفع العدد إلى 3 صواريخ.

هذا، ويترأس بول ألن، المؤسس المشارك لمايكروسوفت، شركة الفضاء الخاصة Stratolaunch، منذ إنشائها في عام 2011. وذلك بهدف استخدام الطائرة كمنصة لرفع الصواريخ إلى طبقة الستراتوسفير، قبل إطلاقها إلى الفضاء.

وهو ما يراه البعض طريقاً أقل كلفة، وأكثر أماناً للوصول إلى المدار الأرضي المنخفض، وهو الموقع المفضل للعديد من الأقمار الصناعية، بحسب ما نقله موقع The Verge التكنولوجي الأميركي.